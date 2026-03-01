Алекс Палоу выиграл первый этап сезона IndyCar, Грожан — восьмой, Шумахер сошёл

Пилот Chip Ganassi Racing Алекс Палоу выиграл Гран-при Сент-Питерсберга — первый этап сезона IndyCar. Для четырёхкратного чемпиона первенства это уже 20-я победа в карьере и вторая подряд на Гран-при Сент-Питерсберга.

Гонка началась с аварии уже на первом круге. Стинг Рэй Робб пошёл в агрессивную атаку на Сантино Ферруччи, заблокировал переднее правое колесо и по прямой врезался во внешний отбойник, выбив соперника. Позади этой пары шёл Мик Шумахер, которому некуда было деваться, и в итоге немец влетел в автомобиль Ферруччи. Ферруччи и Шумахер после этого сошли с дистанции, тогда как Робб продолжил гонку, но получил штраф.

Права на видео принадлежат IndyCar. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале INDYCAR On FOX.

Проблемы также возникли у Уилла Пауэра, который в этом году после 17 лет выступлений за Team Penske перешёл в Andretti Global. На 21-м круге Пауэр задел отбойник в 10-м повороте, повредил подвеску и вынужден был остановиться в боксах. Спустя какое-то время Пауэр вернулся на трассу с отставанием в 30 кругов, но затем окончательно вышел из борьбы. Кроме того, на 40-м круге сошёл Скотт Диксон: на пит-стопе механики Chip Ganassi Racing плохо прикрутили заднее правое колесо, и уже через несколько поворотов гайка слетела, а колесо отсоединилось от машины.

На первом отрезке пелотон возглавлял победитель квалификации Скотт Макглоклин, но после первых пит-стопов новозеландец оказался позади остановившихся позже Маркуса Эрикссона и Алекса Палоу. Последний, вырвавшись в лидеры, создал себе комфортный отрыв и одержал уверенную победу.

На второе место на финальных пит-стопах прорвался Кайл Кирквуд, однако на последних кругах он пропустил Скотта Макглоклина и Кристиана Лундгора. Топ-5 замкнул Пато О’Уорд, а Маркус Эрикссон в итоге занял шестую позицию, сдержав на последних кругах Джозефа Ньюгардена и Ромена Грожана, который вернулся в IndyCar после годичного перерыва.

IndyCar. Гран-при Сент-Питерсберга (топ-10):

1. Алекс Палоу (Chip Ganassi Racing) — 100 кругов.

2. Скотт Макглоклин (Team Penske) +12.4.

3. Кристиан Лундгор (Arrow McLaren) +12.9.

4. Кайл Кирквуд (Andretti Global) +25.2.

5. Пато О’Уорд (Arrow McLaren) +26.0.

6. Маркус Эрикссон (Andretti Global) +26.2.

7. Джозеф Ньюгарден (Team Penske) +26.4.

8. Ромен Грожан (Dale Coyne Racing) +28.0.

9. Ринус Викей (Juncos Hollinger Racing) +28.7.

10. Деннис Хаугер (Dale Coyne Racing) +29.8.

…25. Мик Шумахер (Rahal Letterman Lanigan Racing) +99 кругов.

Второй этап IndyCar — гонка Good Ranchers 250 — пройдёт 7 марта на овале «Финикс Рейсвей».