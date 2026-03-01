Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Мартин Брандл: не верю, что Макс Ферстаппен будет в Формуле-1 через 10 лет

Мартин Брандл: не верю, что Макс Ферстаппен будет в Формуле-1 через 10 лет
Комментарии

Бывший пилот Формулы-1, а ныне комментатор Мартин Брандл выразил сомнение, что четырёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен останется в «Королевских гонках» в долгосрочной перспективе.

Брандл прокомментировал недавние заявления нидерландского гонщика о его будущем в спорте. По мнению эксперта, Ферстаппен всё чаще даёт понять, что не планирует задерживаться в Формуле-1 надолго, особенно учитывая его растущий интерес к другим гоночным сериям.

Материалы по теме
Макс Ферстаппен признался, что находится ближе к завершению карьеры в Формуле-1

«Всё, что говорит Макс… Мне кажется, его очень легко читать. Он совершенно не фильтрует речь. Он такой: «Я здесь не для того чтобы задержаться надолго. Я тут не для того чтобы гоняться за рекордами и таблицами чемпионатов. Буду этим заниматься до тех пор...» У него и так денег куры не клюют, так что не это будет определяющим фактором того, нравится ему это или нет.

Он любит свои гонки на GT, любит свой сим-рейсинг, да он много чего любит. Поэтому не верю, что Макс будет в Формуле-1 через 10 лет», — приводит слова Брандла издание GPblog.

Материалы по теме
Брандл: уверен, что у Ферстаппена есть путь к отступлению
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android