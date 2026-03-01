Мартин Брандл: не верю, что Макс Ферстаппен будет в Формуле-1 через 10 лет

Бывший пилот Формулы-1, а ныне комментатор Мартин Брандл выразил сомнение, что четырёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен останется в «Королевских гонках» в долгосрочной перспективе.

Брандл прокомментировал недавние заявления нидерландского гонщика о его будущем в спорте. По мнению эксперта, Ферстаппен всё чаще даёт понять, что не планирует задерживаться в Формуле-1 надолго, особенно учитывая его растущий интерес к другим гоночным сериям.

Материалы по теме Макс Ферстаппен признался, что находится ближе к завершению карьеры в Формуле-1

«Всё, что говорит Макс… Мне кажется, его очень легко читать. Он совершенно не фильтрует речь. Он такой: «Я здесь не для того чтобы задержаться надолго. Я тут не для того чтобы гоняться за рекордами и таблицами чемпионатов. Буду этим заниматься до тех пор...» У него и так денег куры не клюют, так что не это будет определяющим фактором того, нравится ему это или нет.

Он любит свои гонки на GT, любит свой сим-рейсинг, да он много чего любит. Поэтому не верю, что Макс будет в Формуле-1 через 10 лет», — приводит слова Брандла издание GPblog.