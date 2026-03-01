Персонал двух команд Ф-1 не может покинуть Бахрейн из-за закрытия воздушного пространства

Сотрудники «Мерседеса», «Макларена» и «Пирелли», которые должны были проводить тесты в Бахрейне, не могут вылететь из страны после закрытия воздушного пространства на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает издание GPblog.

После ракетных ударов Ирана по военным объектам в Бахрейне воздушное пространство страны было закрыто, что парализовало авиасообщение в регионе. Как сообщает источник, команды и шинники совместно пытаются найти решение для эвакуации персонала или его отправки в Австралию на первый этап сезона, однако пока покинуть страну невозможно.

По данным источников, репатриация персонала остаётся абсолютным приоритетом, однако конкретные меры не разглашаются в публичном поле из соображений безопасности. При этом в командах осознают, что эвакуация сотрудников Формулы-1 не является первоочередной задачей для местных властей.

Ключевой вопрос сейчас — когда воздушное пространство Бахрейна вновь откроют и когда авиакомпании будут готовы возобновить полёты. По информации ближневосточных СМИ, авиасообщение может не восстановиться как минимум до 7 марта.

Все сотрудники команд и пилоты находятся в безопасности и остаются в отелях в ожидании развития ситуации.