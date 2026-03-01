Скидки
Оливер Берман пошутил, что Netflix «выкинул» всё отснятое с ним видео

Комментарии

Пилот «Хааса» Оливер Берман рассказал, что провёл несколько съёмочных дней с командой Netflix для сериала «Гонять, чтобы выживать», но ни один из отснятых материалов так и не попал в итоговые серии.

«Я провёл с ними около трёх или четырёх съёмочных дней и не видел ни секунды из этого. Я был так взволнован, когда впервые снимался с ними целый день. Итог — ни секунды. Ни секунды. Всё сразу в мусорку», — сказал Берман в интервью для BBC Radio 1 Breakfast Show.

Восьмой сезон документального сериала «Гонять, чтобы выживать» вышел на Netflix 27 февраля.

Берман готовится ко второму сезону в Формуле-1. В дебютный год он набрал 41 очко и занял 13-е место в личном зачёте, опередив более опытного напарника Эстебана Окона.

