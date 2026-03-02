Скидки
«Ред Булл» возглавил список команд Ф-1 по стоимости титульных спонсорских контрактов

Как сообщает издание RacingNews365, в 2022 году американский технологический гигант Oracle стал титульным спонсором команды, которая теперь официально называется Oracle Red Bull Racing («Ред Булл»). Недавно стороны продлили соглашение, и его ежегодная стоимость составляет $ 110 млн.

Это крупнейшая сделка на стартовой решётке, опережающая контракт «Феррари» с HP ($ 100 млн). «Макларен» расположился на третьем месте с соглашением с Mastercard на $ 90 млн в год. Интересно, что в команде официально называют это партнёрство именным спонсорством, а не титульным.

Топ-6 крупнейших титульных спонсорских контрактов в Формуле-1 в сезоне-2026:

1. «Ред Булл» (Oracle) — $ 110 млн.
2. «Феррари» (HP) — $ 100 млн.
3. «Макларен» (Mastercard) — $ 90 млн.
4. «Мерседес» (Petronas) — $ 80 млн.
5. «Ауди» (Revolut) — $ 75 млн.
6. «Астон Мартин» (Aramco) — $ 75 млн.

Данные получены в результате опроса нескольких экспертов по спонсорству в паддоке Формулы-1.

Указанные суммы включают не только денежные выплаты, но и стоимость предоставляемых услуг, программного обеспечения и технической поддержки.

