Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Арвид Линдблад: Ферстаппен всегда готов помочь советом и вникнуть в детали

Арвид Линдблад: Ферстаппен всегда готов помочь советом и вникнуть в детали
Комментарии

Пилот «Рейсинг Буллз» Арвид Линдблад, который готовится к дебютному сезону в Формуле-1, высоко оценил поддержку со стороны четырёхкратного чемпиона мира и пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

«Знаю Макса несколько лет. Когда мне нужен был совет, он всегда был готов помочь. И не просто коротким ответом, а действительно вдаваясь в детали, чтобы реально помочь. Это очень мило с его стороны.

Макс, как все знают, невероятно впечатляет. Уровень, на котором он выступает сейчас, делает его, возможно, лучшим гонщиком, которого мы когда-либо видели в Формуле-1. То, что он делает неделю за неделей, невероятно впечатляет, и я могу многому у него научиться», — приводит слова Линдблада издание Hindustan Times.

Линдблад станет единственным дебютантом на стартовой решётке сезона-2026. Его первый уикенд пройдёт на Гран-при Австралии с 6 по 8 марта.

Материалы по теме
«Это была расплата». Аварии, месть и взаимные обиды в «Ред Булл» начала 2010-х
«Это была расплата». Аварии, месть и взаимные обиды в «Ред Булл» начала 2010-х
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android