Арвид Линдблад: Ферстаппен всегда готов помочь советом и вникнуть в детали

Пилот «Рейсинг Буллз» Арвид Линдблад, который готовится к дебютному сезону в Формуле-1, высоко оценил поддержку со стороны четырёхкратного чемпиона мира и пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

«Знаю Макса несколько лет. Когда мне нужен был совет, он всегда был готов помочь. И не просто коротким ответом, а действительно вдаваясь в детали, чтобы реально помочь. Это очень мило с его стороны.

Макс, как все знают, невероятно впечатляет. Уровень, на котором он выступает сейчас, делает его, возможно, лучшим гонщиком, которого мы когда-либо видели в Формуле-1. То, что он делает неделю за неделей, невероятно впечатляет, и я могу многому у него научиться», — приводит слова Линдблада издание Hindustan Times.

Линдблад станет единственным дебютантом на стартовой решётке сезона-2026. Его первый уикенд пройдёт на Гран-при Австралии с 6 по 8 марта.