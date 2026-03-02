Гонщик команды Майкла Джордана поставил рекорд NASCAR — три победы подряд на старте сезона

Тайлер Реддик, пилот команды 23XI Racing, принадлежащей легендарному баскетболисту Майклу Джордану и гонщику Денни Хэмлину, выиграл гонку DuraMAX Texas Grand Prix, третий этап регулярного сезона NASCAR Cup Series, который прошёл на «Трассе Америк» в Остине. Реддик ранее первенствовал в «500 милях Дейтоны» и гонке в Атланте — и стал первым пилотом в истории NASCAR Cup Series, выигравшим первые три этапа сезона.
Реддик стартовал с поул-позиции и доминировал на протяжении заключительной стадии гонки. На последних кругах Тайлера прессинговал экс-чемпион австралийской серии Supercars Шейн ван Гисберген из Trackhouse Racing, однако он так и не смог выйти на расстояние атаки, а за пять кругов потерял темп и отстал от Реддика. Третье и четвёртое места заняли представители Joe Gibbs Racing Кристофер Белл и Тай Гиббс, а топ-5 замкнул Майкл Макдауэлл.
Отметим, что прямо по ходу гонки в одной из команд произошла замена. Пилот Hendrick Motorsports Алекс Боуман почувствовал себя плохо и на 70-м круге вернулся в боксы. Тогда команда обратилась к Майатту Снайдеру, который вплоть до конца 2022 года регулярно выступал во втором и третьем дивизионах NASCAR, а в Остине работал споттером телекомпании FOX. Снайдер, никогда прежде не пилотировавший машины NASCAR Cup Series, довёл машину до финиша на предпоследнем 36-м месте.
NASCAR Cup Series. DuraMAX Texas Grand Prix (топ-10):
1. Тайлер Реддик (23XI Racing / «Тойота») — 95 кругов.
2. Шейн ван Гисберген (Trackhouse Racing / «Шевроле») +3.9 сек.
3. Кристофер Белл (Joe Gibbs Racing / «Тойота») +4.7.
4. Тай Гиббс (Joe Gibbs Racing / «Тойота») +8.1.
5. Майкл Макдауэлл (Spire Motorsports / «Шевроле») +10.4.
6. Кайл Ларсон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») +12.7.
7. Чейз Эллиотт (Hendrick Motorsports / «Шевроле») +14.1.
8. Райан Блейни (Team Penske / «Форд») +14.2.
9. Эй-Джей Оллмендингер (Kaulig Racing / «Шевроле») +14.8.
10. Денни Хэмлин (Joe Gibbs Racing / «Тойота») +15.4.
Первое и второе места общего зачёта удерживают за собой Тайлер Реддик и другой представитель 23XI Racing Бубба Уоллас, на третьей позиции по-прежнему Чейз Эллиотт, на четвёртую строчку поднялся Райан Блейни, а топ-5 теперь замыкает Шейн ван Гисберген.
Положение в общем зачёте (топ-20):
1. Тайлер Реддик (23XI Racing / «Тойота») — 186 очков.
2. Бубба Уоллас (23XI Racing / «Тойота») — 116.
3. Чейз Эллиотт (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — 114.
4. Райан Блейни (Team Penske / «Форд») — 100.
5. Шейн ван Гисберген (Trackhouse Racing / «Шевроле») — 90.
6. Джоуи Логано (Team Penske / «Форд») — 90.
7. Даниэль Суарес (Spire Motorsports / «Шевроле») — 87.
8. Эй-Джей Оллмендингер (Kaulig Racing / «Шевроле») — 86.
9. Майкл Макдауэлл (Spire Motorsports / «Шевроле») — 83.
10. Карсон Хосевар (Spire Motorsports / «Шевроле») — 82.
11. Крис Бушер (RFK Racing / «Форд») — 81.
12. Брэд Кезеловски (RFK Racing / «Форд») — 78.
13. Уильям Байрон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — 76.
14. Зейн Смит (Front Row Motorsports / «Форд») — 75.
15. Кайл Ларсон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — 73.
16. Райан Прис (RFK Racing / «Форд») — 68.
17. Тай Гиббс (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 65.
18. Ноа Грэгсон (Front Row Motorsports / «Форд») — 65.
19. Тай Диллон (Kaulig Racing / «Шевроле») — 65.
20. Росс Честейн (Trackhouse Racing / «Шевроле») — 64.
Следующий этап NASCAR Cup Series — гонка Straight Talk Wireless 500 — пройдёт 8 марта на овале «Финикс Рейсвей».