Гонщик команды Майкла Джордана поставил рекорд NASCAR — три победы подряд на старте сезона

Тайлер Реддик, пилот команды 23XI Racing, принадлежащей легендарному баскетболисту Майклу Джордану и гонщику Денни Хэмлину, выиграл гонку DuraMAX Texas Grand Prix, третий этап регулярного сезона NASCAR Cup Series, который прошёл на «Трассе Америк» в Остине. Реддик ранее первенствовал в «500 милях Дейтоны» и гонке в Атланте — и стал первым пилотом в истории NASCAR Cup Series, выигравшим первые три этапа сезона.

Реддик стартовал с поул-позиции и доминировал на протяжении заключительной стадии гонки. На последних кругах Тайлера прессинговал экс-чемпион австралийской серии Supercars Шейн ван Гисберген из Trackhouse Racing, однако он так и не смог выйти на расстояние атаки, а за пять кругов потерял темп и отстал от Реддика. Третье и четвёртое места заняли представители Joe Gibbs Racing Кристофер Белл и Тай Гиббс, а топ-5 замкнул Майкл Макдауэлл.

Отметим, что прямо по ходу гонки в одной из команд произошла замена. Пилот Hendrick Motorsports Алекс Боуман почувствовал себя плохо и на 70-м круге вернулся в боксы. Тогда команда обратилась к Майатту Снайдеру, который вплоть до конца 2022 года регулярно выступал во втором и третьем дивизионах NASCAR, а в Остине работал споттером телекомпании FOX. Снайдер, никогда прежде не пилотировавший машины NASCAR Cup Series, довёл машину до финиша на предпоследнем 36-м месте.

NASCAR Cup Series. DuraMAX Texas Grand Prix (топ-10):

1. Тайлер Реддик (23XI Racing / «Тойота») — 95 кругов.

2. Шейн ван Гисберген (Trackhouse Racing / «Шевроле») +3.9 сек.

3. Кристофер Белл (Joe Gibbs Racing / «Тойота») +4.7.

4. Тай Гиббс (Joe Gibbs Racing / «Тойота») +8.1.

5. Майкл Макдауэлл (Spire Motorsports / «Шевроле») +10.4.

6. Кайл Ларсон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») +12.7.

7. Чейз Эллиотт (Hendrick Motorsports / «Шевроле») +14.1.

8. Райан Блейни (Team Penske / «Форд») +14.2.

9. Эй-Джей Оллмендингер (Kaulig Racing / «Шевроле») +14.8.

10. Денни Хэмлин (Joe Gibbs Racing / «Тойота») +15.4.

Первое и второе места общего зачёта удерживают за собой Тайлер Реддик и другой представитель 23XI Racing Бубба Уоллас, на третьей позиции по-прежнему Чейз Эллиотт, на четвёртую строчку поднялся Райан Блейни, а топ-5 теперь замыкает Шейн ван Гисберген.

Положение в общем зачёте (топ-20):

1. Тайлер Реддик (23XI Racing / «Тойота») — 186 очков.

2. Бубба Уоллас (23XI Racing / «Тойота») — 116.

3. Чейз Эллиотт (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — 114.

4. Райан Блейни (Team Penske / «Форд») — 100.

5. Шейн ван Гисберген (Trackhouse Racing / «Шевроле») — 90.

6. Джоуи Логано (Team Penske / «Форд») — 90.

7. Даниэль Суарес (Spire Motorsports / «Шевроле») — 87.

8. Эй-Джей Оллмендингер (Kaulig Racing / «Шевроле») — 86.

9. Майкл Макдауэлл (Spire Motorsports / «Шевроле») — 83.

10. Карсон Хосевар (Spire Motorsports / «Шевроле») — 82.

11. Крис Бушер (RFK Racing / «Форд») — 81.

12. Брэд Кезеловски (RFK Racing / «Форд») — 78.

13. Уильям Байрон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — 76.

14. Зейн Смит (Front Row Motorsports / «Форд») — 75.

15. Кайл Ларсон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — 73.

16. Райан Прис (RFK Racing / «Форд») — 68.

17. Тай Гиббс (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 65.

18. Ноа Грэгсон (Front Row Motorsports / «Форд») — 65.

19. Тай Диллон (Kaulig Racing / «Шевроле») — 65.

20. Росс Честейн (Trackhouse Racing / «Шевроле») — 64.

Следующий этап NASCAR Cup Series — гонка Straight Talk Wireless 500 — пройдёт 8 марта на овале «Финикс Рейсвей».