Бывший пилот Формулы-1 немец Мик Шумахер прокомментировал сход в дебютной гонке IndyCar, состоявшейся на минувших выходных в Сент-Питерсберге (США).

«Я видел, что машины впереди меня ехали хаотично, и подумал: «Хорошо, я выберу лучшую траекторию». В данном случае внешнюю. Мы проехали второй и третий повороты, но случившееся было лишь вопросом времени.

Мы не смогли проехать и круга, что очень расстраивает. Нам действительно нужна была эта гонка, чтобы оценить наше положение и подойти к следующему заезду без каких-либо сомнений. Хотя у нас ещё впереди 17 гонок. Это лишь начало», — приводит слова Шумахера издание Motorsport-Total.