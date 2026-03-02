Скидки
Экс-пилот Ф-1: Пиастри не рассыпался в 2025 году, ситуация сложилась не в его пользу

Бывший пилот Формулы-1 Энтони Дэвидсон высказался о выступлении гонщика «Макларена» австралийца Оскара Пиастри в сезоне-2025.

«Я не думаю, что Оскар рассыпался. Просто Макс [Ферстаппен] и Ландо [Норрис] набрали обороты и стали выжимать больше из машины. Им нечего было терять, не думаю, что Оскар рассыпался.

Как по мне, ситуация просто сложилась не в его пользу, он мог сохранить набранный темп. Он легко мог заблокировать колёса в Баку и не удариться в стену. В таком случае он бы стал чемпионом мира. Ему хватило бы очков», — приводит слова Дэвидсона RacingNews365.

