Экс-пилот Ф-1: Пиастри не рассыпался в 2025 году, ситуация сложилась не в его пользу

Бывший пилот Формулы-1 Энтони Дэвидсон высказался о выступлении гонщика «Макларена» австралийца Оскара Пиастри в сезоне-2025.

«Я не думаю, что Оскар рассыпался. Просто Макс [Ферстаппен] и Ландо [Норрис] набрали обороты и стали выжимать больше из машины. Им нечего было терять, не думаю, что Оскар рассыпался.

Как по мне, ситуация просто сложилась не в его пользу, он мог сохранить набранный темп. Он легко мог заблокировать колёса в Баку и не удариться в стену. В таком случае он бы стал чемпионом мира. Ему хватило бы очков», — приводит слова Дэвидсона RacingNews365.

Материалы по теме Фото Пиастри показал специальный шлем на Гран-при Австралии

Пиастри проехал по базе «Макларена» на чемпионском болиде Сенны