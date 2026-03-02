Скидки
Тото Вольф: в Формуле-1 у всех команд равные возможности

Комментарии

Глава «Мерседеса» Тото Вольф высказался о конкуренции в престижнейшей гоночной серии мира.

«Почему у крупных команд есть преимущество, несмотря на ограничение расходов? С годами вы приобретаете знания, хотя на стартовой решётке много компетентных команд и компетентных людей. Вы уже видели, как быстро может всё меняться.

«Макларен» испытывал трудности несколько лет, но затем, после пары гонок, команда возродилась словно феникс и теперь выигрывает чемпионаты. Итак, здесь всегда равные возможности для всех», — приводит слова Тото Вольфа издание RacingNews365.

