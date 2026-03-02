Скидки
Хельмут Марко: Формула-1 больше не является классическими гонками

Бывший советник «Ред Булл» Хельмут Марко высказался об изменениях в Формуле-1 с приходом нового регламента в 2026 году.

«Некоторые критикуют тот факт, что это больше не классические гонки, в которых вы выжимаете всю скорость и стараетесь пройти каждый поворот как можно быстрее. Теперь нужно думать обо всём круге, а не только о следующем повороте. Очевидно, это уже не Формула-1 в первоначальном понимании», — приводит слова Марко издание Kleine Zeltug.

Ранее Марко назвал потенциального преемника четырёхкратного чемпиона мира нидерландца Макса Ферстаппена в «Ред Булл».

