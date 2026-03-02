Российский музыкальный исполнитель Ваня Дмитриенко выступит на фестивале ГАРАЖ ФЕСТ Игора Драйв 2026, который пройдёт 18 и 19 июля.

Сегодня Ваня Дмитриенко — один из ключевых представителей новой волны российской поп-музыки, чьё творчество объединяет миллионы слушателей, а его выступление в воскресенье на ГАРАЖ ФЕСТ Игора Драйв 2026 станет ярким музыкальным акцентом финального дня фестиваля.

Ранее стало известно, что частью музыкальной программы ГАРАЖ ФЕСТ Игора Драйв станет группа «Комната Культура», молодой бард-рок-коллектив, появившийся на сцене всего в 2023 году, стремительно набрал обороты, собрал армию слушателей и уже сегодня входит в число самых прослушиваемых артистов страны. Их живые выступления — это энергия, искренность и тот самый драйв, который идеально вписывается в атмосферу фестиваля.

Помимо концертов, гости ГАРАЖ ФЕСТ Игора Драйв 2026 увидят выставку классических и редких автомобилей от проекта «Автокультура», дефиле классических машин и шоу-заезды сверхмощных драгстеров и прототипов, смогут посетить экскурсии в боксы и лекторий от экспертов «Автокультуры» и зоны активностей от партнёров фестиваля, подкрепиться на обширном фудкорте с разнообразной кухней, сделать фото на память в ярких фотозонах и отдохнуть всей семьёй в зоне для посетителей с детьми.

Спортивная программа ГАРАЖ ФЕСТ Игора Драйв 2026 включает марафон «1000 километров Игора Драйв», который пройдёт впервые в истории, 4-й этап открытого чемпионата РДС (RDS OPEN) и Всероссийское инженерное соревнование «Формула Студент».