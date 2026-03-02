Скидки
В Формуле-1 отреагировали на конфликт на Ближнем Востоке из-за угрозы переноса Гран-при

В Формуле-1 отреагировали на конфликт на Ближнем Востоке из-за угрозы переноса Гран-при
Обозреватель Крэйг Слэйтер рассказал о реакции руководства Формулы-1 на конфликт между Израилем и Ираном ввиду возможного переноса этапов на Ближнем Востоке.

«Я уже разговаривал с Формулой-1 по этому поводу. И они сказали, что следят за ситуацией и не хотят панических решений, есть ещё четыре-пять недель. Возможно, ситуация изменится к лучшему, будет достигнуто перемирие, либо эскалация пойдёт на спад.

Правительства этих стран уже показывали, что способны адаптироваться к календарю. Но календарь плотный. Трудно решить, куда переставить этапы. Есть трёхнедельная пауза в мае, есть летний перерыв, но на Ближнем Востоке будет очень жарко. Возможно, сентябрь. Проблема заключается в том, что там стоят две или три гонки подряд и Формула-1 вряд ли будет заинтересована поставить четыре», — сказал Слэйтер в интервью Sky Sports.

Хельмут Марко: Формула-1 больше не является классическими гонками
