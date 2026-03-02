Скидки
«Астон Мартин» не примет полноценное участие в Гран-при Австралии — Motorsport Italia

Команда Формулы-1 «Астон Мартин» не примет полноценное участие в первом этапе сезона-2026, который пройдёт с 6 по 8 марта в Мельбурне (Австралия), сообщает издание Motorsport Italia.

По информации ресурса, поломки на предсезонных тестах в Бахрейне, прошедших во второй половине февраля, нарушили поставки запасных частей, из-за чего изначально даже рассматривалась идея пропуска Гран-при Австралии. В таком случае команда заплатила бы штраф.

Болиды AMR26 прибудут в Мельбурн, но проедут минимальную дистанцию, необходимую для квалификации к гонке, в которой они остановятся уже через несколько кругов.

