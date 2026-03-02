Скидки
Компания Xiaomi представила гиперкар для игры Gran Turismo 7

Компания Xiaomi представила гиперкар для игры Gran Turismo 7
Xiaomi Vision Gran Turismo
Комментарии

Компания Xiaomi в рамках своей программы на выставке MWC в Барселоне представила гиперкар Xiaomi Vision Gran Turismo, созданный для игры Gran Turismo 7. О проекте было объявлено ещё в июне 2025 года, а теперь представлены изображения виртуального автомобиля. Это первый китайский гиперкар серии Vision Gran Turismo. Дата появления машины в Gran Turismo 7 пока не раскрывается.

Xiaomi Vision Gran Turismo

Xiaomi Vision Gran Turismo

Фото: Xiaomi

По словам создателей, при проектировании этого электромобиля им удалось добиться оптимального баланса между низким лобовым сопротивлением и эффективностью аэродинамики в поворотах. Кроме того, гиперкар обладает системой активного управления потоком воздуха, которая на основе данных о скорости и направлении движения перенаправляет воздух от задней части автомобиля.

Колесо Xiaomi Vision Gran Turismo

Колесо Xiaomi Vision Gran Turismo

Фото: Xiaomi

Кроме того, в Xiaomi отмечают колёсные диски Accretion, которые созданы для улучшения аэродинамики автомобиля и обладают лопастями для затягивания воздуха, который охлаждает тормоза. При этом благодаря магнитной системе диск остаётся неподвижным во время движения и уменьшает турбулентность, возникающую от вращающихся колёс. Сообщается, что коэффициент лобового сопротивления гиперкара — 0,29. Официально расчётная мощность гиперкара не раскрывается, но, по данным издания Electrek, она составляет 1900 лошадиных сил.

Интерьер Xiaomi Vision Gran Turismo

Интерьер Xiaomi Vision Gran Turismo

Фото: Xiaomi

Программа Vision Gran Turismo началась в 2013 году. Её участники, среди которых в том числе Mercedes-Benz, BMW, Aston Martin, Bugatti и Audi, создают виртуальные автомобили, спроектированные без ограничений каких-либо регламентов. Некоторые из таких гиперкаров позднее были построены в реальном мире, например, McLaren Solus GT, созданный на основе виртуального McLaren Ultimate Vision Gran Turismo, или Genesis X Gran Berlinetta, который протестировал Жаки Икс.

