Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Мекис: «Ред Булл» потребуется много времени, чтобы выйти на желаемый уровень

Мекис: «Ред Булл» потребуется много времени, чтобы выйти на желаемый уровень
Комментарии

Глава «Ред Булл» Лоран Мекис поделился ожиданиями от команды в предстоящем сезоне Формулы-1.

«Мы должны проделать огромную работу. К сожалению, мы не являемся эталоном. И мы твёрдо убеждены, что отстаём от лидеров прямо сейчас. Несмотря на это, нужно сказать, судя по всему, значительная часть пит-лейна был удивлена тем фактом, что мы смогли продемонстрировать такую стабильность с совершенно новым проектом. Наши люди в Милтон-Кинсе должны гордиться. Грядущая конкуренция будет масштабной, и нам потребуется много времени, чтобы выйти на желаемый уровень», — приводит слова Мекиса издание RacingNews365.

Материалы по теме
Мекис: «Мерседес», «Феррари» и «Макларен» намного быстрее «Ред Булл»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android