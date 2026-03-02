Мекис: «Ред Булл» потребуется много времени, чтобы выйти на желаемый уровень

Глава «Ред Булл» Лоран Мекис поделился ожиданиями от команды в предстоящем сезоне Формулы-1.

«Мы должны проделать огромную работу. К сожалению, мы не являемся эталоном. И мы твёрдо убеждены, что отстаём от лидеров прямо сейчас. Несмотря на это, нужно сказать, судя по всему, значительная часть пит-лейна был удивлена тем фактом, что мы смогли продемонстрировать такую стабильность с совершенно новым проектом. Наши люди в Милтон-Кинсе должны гордиться. Грядущая конкуренция будет масштабной, и нам потребуется много времени, чтобы выйти на желаемый уровень», — приводит слова Мекиса издание RacingNews365.