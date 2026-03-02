Ньюи на собрании команды заявил, что восстановление «Астон Мартин» займёт 5-6 месяцев

Руководитель «Астон Мартин» Эдриан Ньюи выступил перед сотрудниками команды на базе в Сильверстоуне, где представил план выхода из кризиса после неудачных предсезонных тестов в Бахрейне.

Собрание состоялось 2 марта, почти ровно через год после прихода Ньюи в команду. Как сообщает испанский журналист Хорхе Пейро, ссылаясь на источники в коллективе, тон электронного письма с приглашением на встречу был пессимистичным.

По информации издания, Ньюи заявил сотрудникам, что «нет никаких причин что-либо праздновать», и призвал сплотиться перед трудными месяцами. Он также сообщил, что восстановление команды займёт не менее пяти-шести месяцев.

«У меня есть план, и я вытащу вас отсюда», — приводит слова Ньюи Пейро со ссылкой на инсайдера в команде.

На собрании конструктор изложил своё видение текущего положения «Астон Мартин», а также краткосрочные и долгосрочные цели. Ближайшая задача — выход из первого сегмента квалификации и финиш в гонке. Приоритетом станет надёжность, затем — повышение производительности, чтобы постепенно подниматься с последних позиций.

На предсезонных тестах в Бахрейне болид AMR26 столкнулся с проблемами надёжности моторов «Хонды», из-за чего команда проехала менее 400 кругов за шесть дней.