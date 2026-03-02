Скидки
В «Астон Мартин» рассчитывают на доработки «Хонды» в Австралии после проблем в Бахрейне

Команда Формулы-1 «Астон Мартин» надеется вернуться к нормальному режиму работы на Гран-при Австралии благодаря изменениям в силовой установке от «Хонды». Об этом сообщает журналист Томас Махер в своём аккаунте в социальной сети Х.

По информации источника, проблемы на тестах в Бахрейне были вызваны чрезмерной вибрацией аккумуляторной батареи. В «Хонде» подготовили доработки для повышения надёжности, которые будут применены уже в пятницу в Мельбурне.

Если изменения окажутся успешными, «Астон Мартин» сможет провести полноценный уикенд. В противном случае команде придётся ограничиться сбором данных.

При этом в коллективе участвовать в уикенде без цели не намерены. В «Астон Мартин» осознают, что начинают сезон с отставанием, но вынужденный простой на трассе не ускоряет процесс обучения и доработок.

Помимо решения проблем с надёжностью, команда планирует представить новый аэродинамический пакет для AMR26. Однако его оценка невозможна без полноценных заездов в различных условиях.

Ньюи на собрании команды заявил, что восстановление «Астон Мартин» займёт 5-6 месяцев
