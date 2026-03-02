Формула-1 организовала три чартерных рейса для доставки персонала на Гран-при Австралии

Руководство Формулы-1 зафрахтовало три чартерных рейса, чтобы гарантировать прибытие ключевых сотрудников команд на открывающий сезон Гран-при Австралии на фоне транспортного коллапса на Ближнем Востоке.

Стартовый этап чемпионата-2026 пройдёт в Мельбурне с 6 по 8 марта. Обычно на каждой гонке присутствует около 1500 человек персонала, включая сотрудников команд, организаторов, официальных лиц, медиа и представителей гостиничного бизнеса.

Многие сотрудники должны были лететь в Австралию через аэропорты Дубая, Абу-Даби и Дохи — крупнейших транспортных хабов региона. Однако после ракетных ударов Ирана по военным объектам в ответ на американо-израильскую атаку воздушное пространство этих стран было закрыто, что вызвало серьёзные сбои в авиасообщении.

Как сообщает The Athletic со ссылкой на источники, чтобы обеспечить своевременный прилёт персонала, всё ещё находящегося в Европе, Ф-1 организовала три чартерных рейса примерно для 400 сотрудников паддока. Подобная практика применялась во время пандемии COVID-19 в 2020 году.

Генеральный директор Гран-при Австралии Трэвис Олд подтвердил, что проблемы с перелётами затронули около 1000 человек, но ситуацию удалось урегулировать.

«Все грузы уже здесь и готовы к работе, поэтому мы совершенно уверены, что никакого влияния на гонку не будет. Пилоты будут здесь, инженеры будут здесь, руководители команд будут здесь — они в приоритете», — сказал Олд каналу Channel Nine.

Весь необходимый для проведения гонки груз, включая 22 болида, прибыл в Мельбурн до начала конфликта. Отменённые тесты «Пирелли» в Бахрейне с участием «Мерседеса» и «Макларена» должен был проводить отдельный персонал, не задействованный в гоночных бригадах. Сотрудники шинников, оставшиеся в Манаме, находятся в безопасности в отелях, компания работает над их возвращением.

Гран-при Бахрейна запланирован на 12 апреля, Гран-при Саудовской Аравии — на неделю позже. В 2022 году во время этапа в Джидде ракета попала в расположенный поблизости нефтеперерабатывающий завод, но гонка состоялась после длительных обсуждений с пилотами.