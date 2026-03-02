Скидки
«Впервые в 2026 году — гоночная неделя». Ф-1 опубликовала постер к Гран-при Австралии

В официальных соцсетях Формулы-1 появился постер, посвящённый стартовому этапу сезона-2026 — Гран-при Австралии, который пройдёт в Мельбурне с 6 по 8 марта.

Фото: F1

«Впервые в 2026 году — гоночная неделя!!! В эти выходные 22 пилота выйдут на трассу в Австралии на первый этап сезона», — говорится в сообщении, опубликованном в социальной сети X.

Гран-при Австралии ознаменуется сразу несколькими историческими событиями: впервые с 2016 года на старт выйдут 22 машины — за счёт дебюта «Кадиллака». Компанию американскому новичку составит «Ауди», представившая собственную силовую установку. Единственным новичком среди пилотов станет 18-летний Арвид Линдблад из «Рейсинг Буллз».

