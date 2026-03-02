Президент ФИА выступил с заявлением на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке

Глава Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммед бен Сулайем выразил обеспокоенность ситуацией в регионе, которая уже привела к отмене тестов «Пирелли» в Бахрейне и создала неопределённость вокруг ближайших этапов чемпионатов мира.

После ракетных ударов США и Израиля по Ирану в субботу последовали ответные атаки по объектам в Катаре, Бахрейне, ОАЭ, Кувейте, Ливане и Саудовской Аравии. Это привело к закрытию воздушного пространства и аэропортов в регионе, из-за чего сотрудники «Пирелли», «Макларена» и «Мерседеса» оказались заблокированы в Бахрейне, а запланированные тесты были отменены.

Под вопросом оказались этапы чемпионата мира по автогонкам на выносливость (WEC) в Катаре, запланированные на конец марта, а также Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии в Формуле-1, которые должны пройти в апреле.

«Как президент ФИА я мысленно со всеми, кого затронули последние события на Ближнем Востоке. Мы глубоко опечалены гибелью людей и поддерживаем семьи и общины, пострадавшие от этого. В этот момент неопределённости мы надеемся на спокойствие, безопасность и скорейшее возвращение к стабильности. Приоритетом должны оставаться диалог и защита гражданского населения. Мы находимся в тесном контакте с нашими клубами-участниками, промоутерами чемпионатов, командами и коллегами на местах, внимательно и ответственно следя за развитием событий. Безопасность и благополучие будут определять наши решения при оценке предстоящих мероприятий, запланированных в регионе в рамках WEC и Формулы-1. Наша организация построена на единстве и общей цели. Это единство сейчас важно как никогда», — говорится в заявлении ФИА, опубликованном пресс-службой организации и бен Сулайемом.