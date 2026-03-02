Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Гражданская свадьба». Шарль и Александра Леклеры поделились фото и видео с церемонии

«Гражданская свадьба». Шарль и Александра Леклеры поделились фото и видео с церемонии
Комментарии

Пилот «Феррари» Шарль Леклер и его жена Александра поделились в социальных сетях первыми снимками и видео с церемонии бракосочетания, которая прошла в Монако 28 февраля.

«28.02.2026 — гражданская свадьба.

День, который мы запомним навсегда. Первая часть закончена, а вторая будет в следующем году со всеми нашими близкими», — подписал посты в соцсети Шарль.

Лео, общая собака Шарля и Александры

Лео, общая собака Шарля и Александры

Фото: Из личного архива Шарля Леклера

Шарль Леклер и его жена Александра

Шарль Леклер и его жена Александра

Фото: Из личного архива Шарля Леклера

Лоренцо, Шарль и Артур Леклеры

Лоренцо, Шарль и Артур Леклеры

Фото: Из личного архива Шарля Леклера

Ferrari 250 Testa Rossa

Ferrari 250 Testa Rossa

Фото: Из личного архива Шарля Леклера

Напомним, пара объявила о помолвке в ноябре 2025 года. В минувшую субботу они официально стали мужем и женой. До церемонии молодожёны проехали по улицам Монако за рулём легендарного Ferrari 250 Testa Rossa, а на следующий день Александра сменила фамилию в соцсетях на Леклер.

Материалы по теме
«Настало время заняться серьёзными делами». Шарль Леклер — об окончании тестов в Бахрейне
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android