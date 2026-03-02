«Гражданская свадьба». Шарль и Александра Леклеры поделились фото и видео с церемонии

Пилот «Феррари» Шарль Леклер и его жена Александра поделились в социальных сетях первыми снимками и видео с церемонии бракосочетания, которая прошла в Монако 28 февраля.

«28.02.2026 — гражданская свадьба.

День, который мы запомним навсегда. Первая часть закончена, а вторая будет в следующем году со всеми нашими близкими», — подписал посты в соцсети Шарль.

Лео, общая собака Шарля и Александры Фото: Из личного архива Шарля Леклера

Шарль Леклер и его жена Александра Фото: Из личного архива Шарля Леклера

Лоренцо, Шарль и Артур Леклеры Фото: Из личного архива Шарля Леклера

Ferrari 250 Testa Rossa Фото: Из личного архива Шарля Леклера

Напомним, пара объявила о помолвке в ноябре 2025 года. В минувшую субботу они официально стали мужем и женой. До церемонии молодожёны проехали по улицам Монако за рулём легендарного Ferrari 250 Testa Rossa, а на следующий день Александра сменила фамилию в соцсетях на Леклер.