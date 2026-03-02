Продюсеры DtS — о новом сезоне: было всё равно, как сложится чемпионская гонка

Создатели документального сериала Netflix Drive to Survive («Гонять, чтобы выживать») Джеймс Гэй-Рис и Том Роджерс рассказали о работе над восьмым сезоном, который посвящён борьбе за титул в сезоне-2025.

«Нам было действительно всё равно, как именно сложится чемпионская гонка. Если бы Макс выиграл — это было бы величайшее возвращение всех времён, это невероятная история. А с Ландо или Оскаром — в любом случае это был бы первый титул для кого-то из них, тоже потрясающий финал истории. Ландо всегда был большим сторонником сериала, всегда участвовал в нём с самого начала, но, честно говоря, думаю, как бы ни завершилась та последняя гонка сезона, это было бы хорошо и для нас, и для спорта», — приводит слова Роджерса официальный сайт Формулы-1.

Исполнительный продюсер Джеймс Гэй-Рес добавил: «Это был отличный сезон, как и всегда, здорово было находиться внутри него. Очевидно, что многое сводилось к сюжетной линии «Макларена», и с ними было очень хорошо работать. Зак Браун, оба пилота, вспомогательный персонал, сотрудники отдела коммуникаций, менеджеры пилотов — они были действительно фантастическими. Наблюдать за тем, как Макс и «Ред Булл» постепенно их настигали по ходу сезона, было чем-то особенным — довольно пугающим для «Макларена», но весьма занимательным для всех остальных! И нужно ещё больше уважать Макса за то, как он с этим справился, казалось, он делал это с улыбкой на лице и чувством юмора, что было приятно видеть».

Гэй-Рис также признался, что, как и многие, ожидал чемпионства от Пиастри.

«Думаю, каждый потенциальный исход чемпионской гонки был одинаково интригующим. Как и многие, я думал, что Оскар сделает это, причины, по которым его борьба сошла на нет, довольно сложны. Макс вернулся так, как он это сделал, и тогда ты думаешь: «Сможет ли Ландо сохранить нервы и довести дело до конца?» Но для нас это была победа в любом случае», — подчеркнул он.

Восьмой сезон Drive to Survive вышел на Netflix 27 февраля. Всего за восемь лет создатели выпустили 78 эпизодов сериала.