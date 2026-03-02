Исак Хаджар — о переходе в «Ред Булл»: это не ощущалось как прыжок в новую команду

Новый пилот «Ред Булл» Исак Хаджар заявил, что ему не требовалось времени на адаптацию после повышения из младшей команды, поскольку он давно знаком с инженерами и руководством коллектива.

21-летний француз стал напарником Макса Ферстаппена в основной команде после дебютного сезона в «Рейсинг Буллз». Хаджар состоит в молодёжной программе «Ред Булл» с 2021 года и ранее уже участвовал в практиках и тестах за главную команду.

«Честно говоря, это не ощущалось как прыжок в новую команду. Я уже проводил первые практики за эту команду в 2023 и 2024 годах. Подписал контракт ещё в 2021-м. В конце концов, работаю с инженерами, которых знаю уже давно. Я участвовал с ними в сессиях на симуляторе в поддержку команды. Это значительно облегчило переход», — приводит слова Хаджара издание RacingNews365.

Отдельно гонщик отметил воссоединение с Лораном Мекисом, который возглавил «Ред Булл» по ходу сезона-2025.

«Наличие Лорана в качестве лидера — это здорово. Я дебютировал в Формуле-1 с ним, встретить свой второй сезон с ним — это хорошо. Это приятно, всё прошло очень гладко, мне очень повезло», — добавил Хаджар.