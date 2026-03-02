Продюсер DtS: Ландо Норрис — особенный персонаж, он не скрывает своих эмоций

Исполнительный продюсер документального сериала Netflix Drive to Survive («Гонять, чтобы выживать») Джеймс Гэй-Рис рассказал, как съёмочная группа наблюдала за карьерой пилота «Макларена» Ландо Норриса с самого её начала, и объяснил, почему британец стал одним из ключевых персонажей шоу.

«История Ландо — это нечто грандиозное, потому что я помню, как давно мы сидели с «Маклареном». Они сказали: «У нас большие новости, скоро объявим». И это было повышение Ландо на 2019 год. Так что следить за ним на протяжении семи или восьми лет, что он в спорте, видеть, как он наконец добился успеха…

Ландо — особенный персонаж, потому что не скрывает своих эмоций даже с нами. Думаю, он очень искренний. В современном элитном спорте он редкий персонаж в этом смысле. Это не значит пренебрежительно относиться к другим пилотам или даже к другим спортсменам, просто Норрис особенно открыт в некоторых вещах, даже сейчас, что так освежает. Думаю, именно поэтому у него такая огромная армия поклонников. Это имеет смысл, потому что он в некотором роде такой близкий к людям, хотя он невероятный спортсмен. Было здорово видеть, что произошло, и он, вероятно, один из наших главных героев.

Знаю, что в современном спорте эти парни так привыкли к тому, что камеры направлены на них, но, должно быть, порой так тяжело постоянно находиться под микроскопом. То одна камера, то другая, не так ли? Будь то мы или какой-то другой новостной канал, или их собственные внутренние службы. Это большое давление на этих молодых людей. Кажется, что Ландо уже давно в спорте, но ему всё ещё чуть за 20, так что жить под этим микроскопом и при этом выдавать результаты — просто необыкновенно. Может быть, это потому что я так стар! Но действительно ценю то, что эти пилоты делают в своей относительно молодой жизни, как мы все им благодарны», — приводит слова продюсера официальный сайт Формулы-1.