Дэвид Култхард сомневается в готовности Переса после года вне Формулы-1

Бывший пилот Формулы-1 Дэвид Култхард выразил обеспокоенность по поводу возвращения Серхио Переса в чемпионат в составе новой команды «Кадиллак» после годичного перерыва.

Мексиканский гонщик провёл сезон-2025 вне Формулы-1 после ухода из «Ред Булл». Теперь он возвращается в «Королевские гонки» в составе дебютирующего американского коллектива, где его напарником станет Валттери Боттас.

«Я не думаю, что с выбранными гонщиками что-то не так. Это не самая быстрая пара пилотов в Формуле-1, судя по их карьере, но это надёжные руки. Им не нужно разбивать машины, как новичкам. Им нужно просто влиться в работу команды и разобраться с новыми правилами. Так что думаю, что они сделали разумный выбор. Боттас лучше подготовлен, потому что он приходит с информацией от «Мерседеса». Он работал с ними весь прошлый год на симуляторе. А вот за Переса я немного переживаю. Он наслаждался годовым отпуском. Не сомневаюсь в его целеустремлённости, но можно ли снова включиться, когда ты уже выключился?

Понимаю это так. Когда я ушёл из «Макларена» после девяти сезонов, я просто не чувствовал, что закончил с Формулой-1. И хотя знал, что сценарий с «Ред Булл» вряд ли принесёт мне больше побед, это означало, что я могу направить свою энергию и разочарование на помощь в строительстве команды. Именно так, думаю, будут настроены Боттас и Перес. Я ни на секунду не верю, что они всерьёз считают, что выиграют гонку с «Кадиллаком» за то время, что у них осталось, если только не случится какой-то сумасшедшей гонки с дождём» — приводит слова Култхарда издание PlanetF1.