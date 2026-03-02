Фредерик Вассёр — о жалобах на процедуру старта в Ф-1: это было известно с первого дня

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр заявил, что был удивлён поднятой в ходе предсезонных тестов дискуссией о проблемах со стартом в новых машинах Формулы-1, поскольку вопрос турбоямы был известен с момента разработки регламента.

«Без MGU-H было очевидно, что турбояма станет фактором, который нужно учитывать — от управляемости до стартов гонки. Это было известно с первого дня. При оценке вариантов при определении параметров силовой установки важна не только чистая мощность, но и другие аспекты, и один из них — старт. Именно поэтому мы приняли определённые решения, и ФИА с самого начала была совершенно ясна в том, что не хочет менять процедуру старта, поэтому я был удивлён, когда эта тема вновь всплыла в Бахрейне.

Легко попросить гонщика поднять вопрос безопасности или что-то подобное, но в реальности это было известно давно. При проектировании архитектуры двигателя всегда идёшь на компромиссы: с одной стороны, цель — максимальная мощность, с другой — управляемость. Приходится принимать решения», — приводит слова Вассёра издание Motorsport.

В «Феррари» при проектировании силовой установки исходили из того, что процедура старта останется неизменной. Итальянская команда сделала ставку на уменьшенный турбокомпрессор, чтобы снизить инерцию и минимизировать задержки. Однако после тестов в Бахрейне ФИА ввела дополнительную пятисекундную паузу между фиксацией всех машин на стартовой решётке и зажиганием сигнальных огней, чтобы дать пилотам время на раскрутку турбин.