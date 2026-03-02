Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Лиам Лоусон: управление батареей — самый сложный аспект в новых машинах Ф-1

Лиам Лоусон: управление батареей — самый сложный аспект в новых машинах Ф-1
Комментарии

Пилот «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон назвал управление батареей главным вызовом в новом сезоне Формулы-1 на фоне кардинальных изменений в техническом регламенте.

«Управление батареей, безусловно, самый сложный аспект для понимания. В этом году всё совсем иначе, чем в прошлом, гораздо чувствительнее, особенно когда речь идёт о подготовке батареи к квалификационному кругу и об управлении ею на длинной дистанции. Вдобавок у машин значительно меньше прижимной силы, что делает их более сложными в пилотировании и в целом менее прощающими ошибки.

Мы узнали о новых правилах ещё в начале прошлого года и сразу начали подготовку. Так что к моменту, когда я впервые сел за руль новой машины, у меня было твёрдое понимание того, чего ожидать, в чём ключевые отличия от машин 2025 года. Некоторые вещи не стали сюрпризом, но когда садишься в машину, всё равно продолжаешь учиться, как выжать из неё максимум.

Пока сложно сказать, где мы находимся, потому что у нас нет чёткой картины нашего истинного темпа. Конечно, цель — набирать очки, но на личном уровне я сосредоточен на том, чтобы выжать из себя максимум и выдавать наилучший результат каждый раз, когда сажусь в машину», — приводит слова Лоусона издание RacingNews365.

Материалы по теме
Лиам Лоусон: не думаю, что у «Рейсинг Буллз» есть какая-то специфическая проблема
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android