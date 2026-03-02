Лиам Лоусон: управление батареей — самый сложный аспект в новых машинах Ф-1

Пилот «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон назвал управление батареей главным вызовом в новом сезоне Формулы-1 на фоне кардинальных изменений в техническом регламенте.

«Управление батареей, безусловно, самый сложный аспект для понимания. В этом году всё совсем иначе, чем в прошлом, гораздо чувствительнее, особенно когда речь идёт о подготовке батареи к квалификационному кругу и об управлении ею на длинной дистанции. Вдобавок у машин значительно меньше прижимной силы, что делает их более сложными в пилотировании и в целом менее прощающими ошибки.

Мы узнали о новых правилах ещё в начале прошлого года и сразу начали подготовку. Так что к моменту, когда я впервые сел за руль новой машины, у меня было твёрдое понимание того, чего ожидать, в чём ключевые отличия от машин 2025 года. Некоторые вещи не стали сюрпризом, но когда садишься в машину, всё равно продолжаешь учиться, как выжать из неё максимум.

Пока сложно сказать, где мы находимся, потому что у нас нет чёткой картины нашего истинного темпа. Конечно, цель — набирать очки, но на личном уровне я сосредоточен на том, чтобы выжать из себя максимум и выдавать наилучший результат каждый раз, когда сажусь в машину», — приводит слова Лоусона издание RacingNews365.