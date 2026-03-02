Оливер Берман: я боролся с одиночеством в Формуле-1

Пилот «Хааса» Оливер Берман признался, что в дебютном сезоне Формулы-1 столкнулся с серьёзными психологическими трудностями, вызванными постоянными разъездами и одиночеством после гонок.

«Да, я боролся с одиночеством в Формуле-1. Даже в большей степени, потому что путешествуешь дольше. Едешь в более отдалённые места, где люди иногда не говорят по-английски. Ты можешь оказаться в Японии или Китае, где есть языковой барьер, и даже просто отсутствие родной речи вокруг — это довольно странное ощущение.

Мне очень повезло, что мой отец приложил большие усилия, чтобы приехать на многие гонки в прошлом году, и это было для меня своего рода постоянством. Но особенно в начале года путешествия давались мне очень тяжело. В Формуле-1 на 10 гонок больше, чем в Формуле-2, и эти дополнительные 10 — самые дальние в календаре. Все эти перелёты, постоянные путешествия в одиночестве: ты переходишь от крайности, когда ты на трассе с сотнями людей и у тебя нет ни минуты на себя, к тому, что возвращаешься в номер отеля — и ты один. Это тяжело, особенно после трудной гонки. Бывали моменты, когда после неудачного этапа хотелось просто быть с семьёй или с кем-то, кого любишь», — сказал Оливер в подкасте High Performance.