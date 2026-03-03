Скидки
Эксперты назвали трёх пилотов Ф-1, обладающих уникальным запасом «ментальной ёмкости»

Эксперты назвали трёх пилотов Ф-1, обладающих уникальным запасом «ментальной ёмкости»
Бывший пилот Формулы-1 Джонни Херберт считает, что Льюис Хэмилтон («Феррари»), Макс Ферстаппен («Ред Булл») и Фернандо Алонсо («Астон Мартин») обладают уникальной способностью обрабатывать огромные объёмы информации, что даст им преимущество в новом сезоне.

«Важный момент с точки зрения пилота — те, у кого есть наибольшая способность впитывать всё, что происходит на трассе, всё, что происходит во время гонки, принимать всё необходимое, чтобы не совершать ошибок… Ошибка может стоить очень серьёзной потери производительности или даже победы в гонке. Так что пилоты с наибольшей ёмкостью, вероятно, находятся в очень сильной позиции. Такие как Макс, как Фернандо, как Льюис. Думаю, у них есть эта способность — воспринимать тот дополнительный ментальный подход к поглощению всей информации, которая на них обрушивается», — заявил Херберт в подкасте Stay on Track.

Его коллега по подкасту, чемпион мира 1996 года Деймон Хилл, провёл параллель с Михаэлем Шумахером, который обладал той же способностью.

«Это запас ментальной ёмкости, не так ли? Шумахер был в этом очень хорош. Его пилотирование было настолько автоматическим, что ему не приходилось о нём думать. И у него было время на другие расчёты. Фернандо, как мы знаем, способен мыслить тактически по ходу гонки, и ему не нужно думать о самом пилотировании. Макс примерно такой же», — сказал Хилл.

