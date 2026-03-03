Скидки
Мекис рассказал, что Хаджар «немедленно переехал в Англию» после повышения в «Ред Булл»

Мекис рассказал, что Хаджар «немедленно переехал в Англию» после повышения в «Ред Булл»
Руководитель «Рейсинг Буллз» Лоран Мекис рассказал, что новый пилот основной команды «Ред Булл» Исак Хаджар скопировал подход Лиама Лоусона к подготовке к сезону, переехав в Милтон-Кинс, чтобы быть ближе к базе коллектива.

«Пока он делал всё правильно, демонстрируя верный подход с точки зрения самоотдачи и личности. Он немедленно переехал в Англию, проводит время на базе в Милтон-Кинс через день и живёт в тесном контакте с командой. Между двумя тестами в Сахире он вернулся на симулятор — он ничего не оставляет на волю случая», — приводит слова Мекиса издание F1 Oversteer.

Лоусон, который также начинал прошлый сезон в «Ред Булл», но после двух гонок вернулся в младшую команду, переехал в Милтон-Кинс ещё в 2019 году. В интервью BBC он признавался, что такой подход позволял ему регулярно работать на симуляторе три-четыре раза в неделю и оставаться в тонусе. Хаджар, в отличие от Лоусона, не был вынужден переезжать с другого континента — он родом из Франции.

Исак Хаджар — о переходе в «Ред Булл»: это не ощущалось как прыжок в новую команду
