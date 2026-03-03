Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Монтойя: проблема «Феррари» в том, что, если что-то не получается, увольняют главу команды

Монтойя: проблема «Феррари» в том, что, если что-то не получается, увольняют главу команды
Комментарии

Бывший пилот Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя назвал, по его мнению, проблему управления в команде «Феррари».

«Самая большая проблема «Феррари» заключается в том, что, когда что-то не получается, они увольняют главу команды. Нужно уметь строить, «Феррари» нужно избавиться от страха и всех с таким настроем. Нужно строить, а не ломать. У вас либо есть люди для создания хорошей машины, либо нет. Если нет, нужно понять, как нанять лучших людей.

Нельзя говорить [главе команды]: «Машина – дерьмо, ты уходишь, а мы возьмём кого-нибудь другого». Потому что следующий человек может не понравиться персоналу, и он уйдёт», — приводит слова Монтойи издание Vision4Sport.

Материалы по теме
Монтойя раскритиковал слова Ферстаппена о новом техническом регламенте
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android