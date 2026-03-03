Монтойя: проблема «Феррари» в том, что, если что-то не получается, увольняют главу команды

Бывший пилот Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя назвал, по его мнению, проблему управления в команде «Феррари».

«Самая большая проблема «Феррари» заключается в том, что, когда что-то не получается, они увольняют главу команды. Нужно уметь строить, «Феррари» нужно избавиться от страха и всех с таким настроем. Нужно строить, а не ломать. У вас либо есть люди для создания хорошей машины, либо нет. Если нет, нужно понять, как нанять лучших людей.

Нельзя говорить [главе команды]: «Машина – дерьмо, ты уходишь, а мы возьмём кого-нибудь другого». Потому что следующий человек может не понравиться персоналу, и он уйдёт», — приводит слова Монтойи издание Vision4Sport.