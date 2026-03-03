Скидки
ФИА ввела новое правило в проведение этапов Формулы-1

Международная автомобильная федерация (ФИА) одобрила новое правило, касающееся проведения этапов, гласит обновлённая версия спортивного регламента Формулы-1.

Теперь, если вероятность выпадения дождя будет составлять 40% и больше, командам будет даваться возможность поменять настройки.

В случае спринт-квалификации/основной квалификации это можно будет делать, начиная со времени за два часа до соревнования. В случае же основной гонки – с момента объявления и до завершения заезда. Если же до соревнования трасса успеет высохнуть, команды могут вернуться к «сухим» настройкам.

Данное решение было принято из-за соображений безопасности и снижения риска аквапланирования у новых болидов.

