Расписание трансляций Гран-при Австралии — 2026
С 6 по 8 марта в Мельбурне пройдёт первый этап сезона Формулы-1 — Гран-при Австралии.
Все заезды будут транслироваться на телеканале Sky Sports. Также эфир можно будет посмотреть на сервисе F1 TV. В Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии гоночный уикенд будет доступен на телеканале Setanta Sports. Официальной трансляции в России не будет. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.
Формула-1 Гран-при Австралии — 2026. Расписание трансляций уикенда (время московское)
Пятница, 6 марта:
4:30. Первая тренировка Гран-при Австралии;
8:00. Вторая тренировка Гран-при Австралии.
Суббота, 7 марта:
4:30. Третья тренировка Гран-при Австралии;
8:00. Квалификация Гран-при Австралии.
Воскресенье, 8 марта:
7:00. Гонка Гран-при Австралии.
