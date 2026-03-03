Расписание трансляций Гран-при Австралии — 2026

С 6 по 8 марта в Мельбурне пройдёт первый этап сезона Формулы-1 — Гран-при Австралии.

Все заезды будут транслироваться на телеканале Sky Sports. Также эфир можно будет посмотреть на сервисе F1 TV. В Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии гоночный уикенд будет доступен на телеканале Setanta Sports. Официальной трансляции в России не будет. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Формула-1 Гран-при Австралии — 2026. Расписание трансляций уикенда (время московское)

Пятница, 6 марта:

4:30. Первая тренировка Гран-при Австралии;

8:00. Вторая тренировка Гран-при Австралии.

Суббота, 7 марта:

4:30. Третья тренировка Гран-при Австралии;

8:00. Квалификация Гран-при Австралии.

Воскресенье, 8 марта:

7:00. Гонка Гран-при Австралии.