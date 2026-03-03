Скидки
Хэмилтон: тесты в Бахрейне ничего не показали, все попрятались за топливными баками

Семикратный чемпион мира пилот «Феррари» британец Льюис Хэмилтон не считает, что предсезонные тесты в Бахрейне дали понимание о положении команд перед началом сезона.

«Тесты ничего не показали, все попрятались за топливными баками. Я звонил Тото Вольфу из «Мерседеса» и Заку Брауну из «Макларена», чтобы разобраться, но не добился результатов.

Учитывая то, через что мы прошли в прошлом году, мы способны справиться с любой ситуацией. У этой команды есть всё для победы. Вместе с болельщиками мы должны довести дело до конца. Легче сказать, чем сделать, но я пришёл в «Феррари», потому что верил в неё и верю до сих пор», — приводит слова Хэмилтона издание Corriere della Sera.

Ральф Шумахер рассказал, в каком случае Хэмилтон может завершить карьеру
