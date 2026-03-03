Скидки
«Это лучший вариант». Монтойя назвал команду, которую мог бы возглавить Хорнер

Бывший пилот Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя назвал, по его мнению, наилучшую команду для бывшего руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера.

«Альпин» была бы лучшим вариантом. У «Альпин» силовая установка «Мерседеса». Они базируются в Англии. И у них есть всё. Они недалеко от «Ред Булл», в 20-30 минутах езды», — приводит слова Монтойи издание Vision4Sport.

Напомним, Хорнер возглавил «Ред Булл» в 2005 году и покинул её в 2025-м. За это время вместе с командой выиграл шесть Кубков конструкторов и восемь титулов Формулы-1.

Ранее в интервью Хорнер назвал причастных к своему уходу из «Ред Булл».

