«Макс говорил об этом три года назад». Йос Ферстаппен раскритиковал новый регламент Ф-1

Йос Ферстаппен, отец четырёхкратного чемпиона мира нидерландца Макса Ферстаппена, подверг критике новый регламент Формулы-1.

«Макс говорил об этом два или три года назад. Он видел кое-какие данные, но тогда все смеялись над ним. Все говорили, что от него исходит негатив и всё в таком роде. Теперь, когда правила утверждены, все могут это увидеть. Следовало бы больше прислушиваться к гонщикам. Но этого не делается», — приводит слова Ферстаппена Viaplay.

Ранее Международная автомобильная федерация (ФИА) одобрила новое правило, касающееся проведения этапов Ф-1.

