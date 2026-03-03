«Макларен», «Оклахома-Сити» и «ПСЖ» номинированы на Laureus как «Команда года»

Международная премия Laureus World Sports Awards объявила номинантов 2026 года. Футбольный «Пари Сен-Жермен», баскетбольная «Оклахома-Сити Тандер» и команда «Макларен» из Формулы-1 вошли в число претендентов на победу в категории «Команда года».

Церемония вручения наград пройдёт в Мадриде во дворце Сибелес. Победителей определит жюри Laureus World Sports Academy.

В категории «Команда года» представлены:

«Пари Сен-Жермен» (футбол) . Разгромив «Интер» 5:0 в финале Лиги чемпионов, парижане оформили шесть трофеев в 2025 году, включая домашний требл, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.

