«Макларен», «Оклахома-Сити» и «ПСЖ» номинированы на Laureus как «Команда года»
Международная премия Laureus World Sports Awards объявила номинантов 2026 года. Футбольный «Пари Сен-Жермен», баскетбольная «Оклахома-Сити Тандер» и команда «Макларен» из Формулы-1 вошли в число претендентов на победу в категории «Команда года».
Церемония вручения наград пройдёт в Мадриде во дворце Сибелес. Победителей определит жюри Laureus World Sports Academy.
В категории «Команда года» представлены:
- «Пари Сен-Жермен» (футбол). Разгромив «Интер» 5:0 в финале Лиги чемпионов, парижане оформили шесть трофеев в 2025 году, включая домашний требл, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.
- «Оклахома-Сити Тандер» (баскетбол). Впервые в истории клуба выиграли НБА, повторив рекорд «Чикаго Буллз» сезона-1996/1997 по количеству побед за сезон (84).
- «Макларен» (автоспорт). Защитили титул в Кубке конструкторов за шесть этапов до финиша сезона.
- Женская сборная Индии по крикету. Первая в истории номинация для женской крикетной команды после победы на Кубке мира.
- Женская сборная Англии по футболу. Защитили титул чемпионок Европы, обыграв Испанию в серии пенальти.
- Сборная Европы по гольфу (Ryder Cup). Выиграли 16-й титул, прервав 13-летнюю серию без побед на выезде.
Материалы по теме
Комментарии