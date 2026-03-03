Скидки
«Макларен», «Оклахома-Сити» и «ПСЖ» номинированы на Laureus как «Команда года»

Комментарии

Международная премия Laureus World Sports Awards объявила номинантов 2026 года. Футбольный «Пари Сен-Жермен», баскетбольная «Оклахома-Сити Тандер» и команда «Макларен» из Формулы-1 вошли в число претендентов на победу в категории «Команда года».

Церемония вручения наград пройдёт в Мадриде во дворце Сибелес. Победителей определит жюри Laureus World Sports Academy.

В категории «Команда года» представлены:

  • «Пари Сен-Жермен» (футбол). Разгромив «Интер» 5:0 в финале Лиги чемпионов, парижане оформили шесть трофеев в 2025 году, включая домашний требл, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.
  • «Оклахома-Сити Тандер» (баскетбол). Впервые в истории клуба выиграли НБА, повторив рекорд «Чикаго Буллз» сезона-1996/1997 по количеству побед за сезон (84).
  • «Макларен» (автоспорт). Защитили титул в Кубке конструкторов за шесть этапов до финиша сезона.
  • Женская сборная Индии по крикету. Первая в истории номинация для женской крикетной команды после победы на Кубке мира.
  • Женская сборная Англии по футболу. Защитили титул чемпионок Европы, обыграв Испанию в серии пенальти.
  • Сборная Европы по гольфу (Ryder Cup). Выиграли 16-й титул, прервав 13-летнюю серию без побед на выезде.
Комментарии
Новости. Авто
