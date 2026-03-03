Вращающееся антикрыло «Феррари» дебютирует не раньше ГП Саудовской Аравии — Autoracer

Итальянская команда Формулы-1 «Феррари» приняла решение не использовать своё инновационное вращающееся заднее антикрыло на стартовых этапах сезона-2026, отправив элемент на доработку.

По информации итальянского издания AutoRacer, после предсезонных тестов в Бахрейне инженеры «Скудерии» приступили к модернизации уникальной конструкции. В данный момент в Маранелло работают над снижением массы элемента и повышением его аэродинамической эффективности.

Первоначально предполагается, что доработанная версия заднего антикрыла будет готова к седьмому этапу чемпионата — Гран-при Канады, который пройдёт в Монреале в конце мая. Однако источник не исключает, что обновлённая система может появиться на машинах Шарля Леклера и Льюиса Хэмилтона раньше — уже на пятом этапе в Джидде или на шестом в Майами, если доработка пройдёт без непредвиденных осложнений.

Инновационное заднее антикрыло привлекло внимание соперников ещё во время тестов. Ожидается, что его использование может дать «Феррари» преимущество как на прямых, так и в поворотах за счёт изменения конфигурации в зависимости от режима движения.