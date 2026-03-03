Ландо Норрис, Дезире Дуэ и 12-летняя пловчиха поборются за звание «Прорыв года» от Laureus

Международная премия Laureus World Sports Awards объявила номинантов 2026 года в категории «Прорыв года». За престижную награду поспорят чемпион Формулы-1 Ландо Норрис, звезда НБА Шей Гилджес-Александер и 12-летняя китайская пловчиха Юй Цзыди, ставшая самой юной номинанткой в истории премии.
Церемония вручения наград пройдёт в Мадриде во дворце Сибелес. Победителей определит жюри Laureus World Sports Academy. В номинации, отмечающей молодых спортсменов или тех, кто совершил качественный скачок в карьере, представлены шесть претендентов.
- Ландо Норрис (автоспорт). Впервые стал чемпионом Формулы-1, опередив Макса Ферстаппена на два очка в последней гонке сезона.
- Шей Гилджес-Александер (баскетбол). Стал четвёртым игроком в истории НБА, выигравшим в одном сезоне титулы MVP регулярного чемпионата, MVP финала и звание лучшего бомбардира.
- Люк Литтлер (дартс). В 18 лет выиграл чемпионат мира PDC, оформив Тройную корону (чемпионат мира, World Matchplay и Премьер-лигу).
- Дезире Дуэ (футбол). В дебютном сезоне за «ПСЖ» забил два гола и отдал голевую передачу в финале Лиги чемпионов.
- Жоао Фонсека (теннис). 19-летний бразилец дебютировал во всех четырёх турнирах «Большого шлема».
- Юй Цзыди (плавание). 12-летняя китаянка стала самой юной номинанткой в истории Laureus, завоевав бронзу в эстафете 4×200 м вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта.
Премия Laureus вручается с 2000 года. В прошлые годы в номинации «Прорыв года» побеждали такие звёзды, как Льюис Хэмилтон, Марк Маркес и Рафаэль Надаль.