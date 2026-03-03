Ландо Норрис, Дезире Дуэ и 12-летняя пловчиха поборются за звание «Прорыв года» от Laureus

Международная премия Laureus World Sports Awards объявила номинантов 2026 года в категории «Прорыв года». За престижную награду поспорят чемпион Формулы-1 Ландо Норрис, звезда НБА Шей Гилджес-Александер и 12-летняя китайская пловчиха Юй Цзыди, ставшая самой юной номинанткой в истории премии.

Церемония вручения наград пройдёт в Мадриде во дворце Сибелес. Победителей определит жюри Laureus World Sports Academy. В номинации, отмечающей молодых спортсменов или тех, кто совершил качественный скачок в карьере, представлены шесть претендентов.

Ландо Норрис (автоспорт) . Впервые стал чемпионом Формулы-1, опередив Макса Ферстаппена на два очка в последней гонке сезона.

. Впервые стал чемпионом Формулы-1, опередив Макса Ферстаппена на два очка в последней гонке сезона. Шей Гилджес-Александер (баскетбол). Стал четвёртым игроком в истории НБА, выигравшим в одном сезоне титулы MVP регулярного чемпионата, MVP финала и звание лучшего бомбардира.

Стал четвёртым игроком в истории НБА, выигравшим в одном сезоне титулы MVP регулярного чемпионата, MVP финала и звание лучшего бомбардира. Люк Литтлер (дартс) . В 18 лет выиграл чемпионат мира PDC, оформив Тройную корону (чемпионат мира, World Matchplay и Премьер-лигу).

. В 18 лет выиграл чемпионат мира PDC, оформив Тройную корону (чемпионат мира, World Matchplay и Премьер-лигу). Дезире Дуэ (футбол) . В дебютном сезоне за «ПСЖ» забил два гола и отдал голевую передачу в финале Лиги чемпионов.

. В дебютном сезоне за «ПСЖ» забил два гола и отдал голевую передачу в финале Лиги чемпионов. Жоао Фонсека (теннис) . 19-летний бразилец дебютировал во всех четырёх турнирах «Большого шлема».

. 19-летний бразилец дебютировал во всех четырёх турнирах «Большого шлема». Юй Цзыди (плавание). 12-летняя китаянка стала самой юной номинанткой в истории Laureus, завоевав бронзу в эстафете 4×200 м вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта.

Премия Laureus вручается с 2000 года. В прошлые годы в номинации «Прорыв года» побеждали такие звёзды, как Льюис Хэмилтон, Марк Маркес и Рафаэль Надаль.