Этап WEC в Катаре перенесён из-за ситуации на Ближнем Востоке, сезон стартует в Имоле

Гонка «1812 км Катара», которая должна была открыть сезон чемпионата мира по автогонкам на выносливость (WEC) 26-28 марта, официально перенесена на более поздний срок из-за эскалации конфликта в регионе.

Решение было принято после консультаций ФИА, организаторов чемпионата и Катарской федерацией автоспорта. Первым этапом WEC 2026 года станет «6 часов Имолы», который пройдёт в Италии 17-19 апреля.

«Безопасность и благополучие нашего сообщества всегда будут главным приоритетом ФИА. Я благодарю наших коллег за взвешенный подход, который привёл к этому решению. Как открывающий этап WEC, гонка в Катаре занимает особое место для многих болельщиков, пилотов и команд, и мы будем тесно работать со всеми, чтобы перенести её на более поздний срок в сезоне-2026», — приводит слова президента ФИА Мохаммеда бен Сулайема пресс-служба серии.

Генеральный директор WEC Фредерик Лекьен подтвердил, что новая дата этапа в Катаре будет объявлена в ближайшее время, но гонка точно состоится во второй половине сезона.