«Это гонки, которые мы проиграли». Пьеро Феррари рассказал о «музее ошибок» его отца Энцо

Вице-президент «Феррари» Пьеро Феррари поделился воспоминаниями о своём первом рабочем дне в Маранелло в 1965 году, когда отец показал ему шкаф, который называл «музеем ошибок».

«В мой первый рабочий день в Маранелло, в комнате для совещаний на втором этаже, прямо над кабинетом отца, он открыл шкаф, полный сломанных механических деталей, и сказал мне: «Смотри, это всё гонки, которые мы проиграли. Мы храним эти детали, чтобы помнить о тех поражениях. Проверь, всё ли учтено в журнале, и если нет — обнови записи». Мне было 20 лет, шёл 1965 год, и тот шкаф, тот «музей ошибок», к сожалению, я не знаю, куда потом делся», — сказал Феррари в интервью для Corriere dello Sport.

Настал год «Феррари»? Итоги финальных тестов команд Формулы-1
Настал год «Феррари»? Итоги финальных тестов команд Формулы-1
