Алексей Попов не верит, что «Феррари» скрывала скорость на тестах в Бахрейне

Популярный российский комментатор Формулы-1 Алексей Попов выразил сомнение в том, что «Феррари» целенаправленно скрывала свой истинный темп на предсезонных тестах в Бахрейне, наблюдая за работой Шарля Леклера на трассе.

«Я был в последние два дня тестов [в Бахрейне], я видел, что Леклер реально ехал как на квалификацию: заезжал на свежих шинах — С3, С4. У них С5 просто не было. Всего три команды взяли С5.

И Шарль прямо С3, С4, С3, С4… И если вы потом мне говорите, что они не старались показать лучшее время, ну я не знаю. Возможно, у них было там 75 литров топлива в этот момент, но я сомневаюсь, честно. Я думаю, что они хотели и они показали.

Льюис [Хэмилтон] закончил Барселону с лучшим временем, Шарль закончил двойной Бахрейн с лучшим временем», — сказал Алексей в трансляции в своей группе «ВКонтакте».