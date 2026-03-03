Скидки
Хэмилтон: последние 14 месяцев я работал над болидом 2026 года, в нём частичка моей ДНК

Комментарии

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон заявил, что активно участвовал в разработке новой машины «Феррари», и поделился ожиданиями от предстоящего сезона, в котором он проведёт второй год в составе команды.

«Только два человека в мире управляют «Феррари» в Формуле-1, и я один из них. Я отправляюсь на эту безумную миссию, представляя интересы миллионов людей по всему миру. То, что работает с другими пилотами, не работает со мной — и наоборот.

Нужно заглянуть внутрь себя и задать неудобные вопросы. Достаточно ли я делаю? Могу ли я стать лучше? Получается ли у меня быть добрее? Как мне изменить свои методы? Моей целью в прошлом году было выиграть чемпионат мира с «Феррари», и у меня не получилось. Но это не значит, что я не смогу этого добиться.

Последние 14 месяцев я работал над болидом 2026 года. По сравнению с предыдущей машиной в этой есть частичка моей ДНК, и это меня воодушевляет», — приводит слова Хэмилтона издание Autoracer.

