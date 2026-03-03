В «Кадиллаке» сообщили, что привезут первые обновления на дебютный Гран-при Австралии

Руководитель «Кадиллака» Грэм Лоудон сообщил, что команда подготовила первые обновления для болида к своему дебютному Гран-при в Австралии, который пройдёт с 6 по 8 марта.

«Дебют команды «Кадиллак» в Формуле-1 — один из самых гордых моментов в моей карьере. Это была огромная задача — добраться до этой точки, и я бесконечно благодарен всем участникам. Но Гран-при Австралии — это только начало пути, и наша цель — построить долгосрочный успех. Я доволен нашим прогрессом в Барселоне и Бахрейне, и мы уже везём первые обновления для нашей машины на этот уикенд. У нас смелые амбиции, но мы реалисты, мы настроены серьёзно и уважаем вызов, который стоит перед нами», — приводит слова Лоудона официальный сайт Формулы-1.