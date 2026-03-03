«Будет хаос». Алексей Попов дал прогноз на старт сезона-2026 Формулы-1

Известный российский комментатор Формулы-1 Алексей Попов в эфире с Натальей Фабричновой поделился ожиданиями от первой гонки сезона-2026 в Австралии, оценив шансы на различные сценарии развития событий.

Наталья (зачитывает вопрос). Что это будет? Хаос, доминирование или плотная борьба? Спасибо. Замечу, что у Артемия там значок «Феррари»… Понятно, какой бы он хотел прогресс.

Алексей: Какое бы он хотел доминирование, да? Но доминирование «Феррари»… Если оно и будет, то я скорее «Мерседес» вижу.

Но я думаю, что это будет скорее хаос, честно. Я бы, конечно, хотел плотной борьбы, но что-то мне подсказывает, что поначалу [будет обратное]. Вы видели тесты, да? «Ну, на то они и тесты», мне скажут. И поэтому и сделали три сессии вместо одной. И хорошо, потому что иначе после Барселоны всё равно все были не готовы. Ну как все… Видите, все по-разному. Кто-то был супер готов, а кто-то и после трёх, как «Астон Мартин», не готов.

Наталья: За хаос голосуем.

Алексей: Я бы не дал 100%, но если бы я мог вот распределить…

Наталья: Тем более что здесь речь именно про первую гонку.

Алексей: 80% я даю на хаос. 15% на доминирование и только 5% на плотную борьбу.

Наталья: Мне кажется, что ещё мы не знаем степень «ломучести». Насколько они смогут эту дистанцию все выдержать.

Алексей: Даже «Мерседес» сломал два мотора в Бахрейне.

Наталья: Казалось бы, да, что там есть несгибаемые «Мерседесы», но вот Алексей правильно говорит, на тестах они тоже ломались, — сказали комментаторы в трансляции в своей группе «ВКонтакте».