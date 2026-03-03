Скидки
Тото Вольф: на фоне ситуации на Ближнем Востоке говорить о спорте кажется неважным

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался о ситуации на Ближнем Востоке, которая затронула сотрудников команды.

«На фоне текущей ситуации на Ближнем Востоке говорить о спорте кажется неважным. Мы наблюдаем за развитием событий в регионе с обеспокоенностью и надеемся, что защита гражданского населения остаётся главным приоритетом.

В связи с запланированными тестами шин в Бахрейне пострадали несколько наших сотрудников, которые, к счастью, теперь смогли благополучно покинуть страну. В такой серьёзной ситуации было бы неправильно говорить о возможном дальнейшем влиянии на Формулу-1 в ближайшие недели. Мы знаем, что ФИА и Формула-1 продолжат следить за событиями и принимать необходимые и правильные решения, когда придёт время», — говорится в заявлении Вольфа, опубликованном в пресс-релизе команды.

Ранее из-за обострения конфликта в регионе были отменены тесты «Пирелли» в Бахрейне с участием «Мерседеса» и «Макларена», а сотрудники команд временно оказались заблокированы в стране.

