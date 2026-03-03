Скидки
ФИА снизила скорость на пит-лейне в Австралии из-за дебюта «Кадиллака»

Комментарии

Организаторы Гран-при Австралии вынужденно пошли на временное снижение скоростного лимита на пит-лейне с 80 до 60 км/ч в связи с нехваткой места в боксах после расширения сетки Формулы-1 до 11 команд.

Автодром «Альберт-парк» в Мельбурне примет первый этап сезона-2026, который ознаменуется дебютом «Кадиллака» и новой эрой технического регламента. Однако появление 11-й команды создало логистические трудности: инфраструктура трассы не рассчитана на такое количество участников.

«Наше здание питов и пит-лейн, вероятно, одни из самых маленьких в календаре на данный момент, поэтому мы много работали с Формулой-1 в течение года, с тех пор как узнали о появлении 11-й команды, чтобы обеспечить дополнительное пространство для командного гостеприимства, хранения грузов и места на пит-уолле. Единственное, что мы действительно не можем изменить, к сожалению, по крайней мере в этом году, — это пространство в боксах», — приводит слова руководителя мероприятия Тома Моттрама издание Motorsport Week.

Временным решением стало снижение скорости на пит-лейне.

«Это временная мера на один год, в течение которого будет немного тесновато. Нам пришлось снизить скорость на пит-лейне с 80 км/ч до 60 км/ч, просто потому что командам будет сложнее заезжать. Но мы не стали бы ничего менять из-за того возбуждения, которое принесёт 11-я команда в лице «Кадиллака», — добавил Моттрам.

При этом он заверил, что в будущем инфраструктура трассы будет модернизирована — контракт на проведение Гран-при Австралии продлён до 2037 года.

