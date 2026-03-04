Скидки
Сын Энцо Феррари не исключил появления Кими Антонелли в итальянской команде в будущем

Комментарии

Вице-президент «Феррари» Пьеро Феррари ответил на вопрос о возможном переходе итальянского пилота «Мерседеса» Кими Антонелли в «Скудерию».

— Запрещено ли мечтать однажды увидеть Антонелли в красном?
— Не запрещено. Итальянцы в «Феррари» были, и последний, кто пытался — и он был моим дорогим другом, Микеле Альборето — ему это не удалось. Антонелли уже доказал, что заслуживает машины топ-уровня. С небольшим опытом он, безусловно, станет великим пилотом, — сказал Феррари в интервью для Corriere dello Sport.

Антонелли, выросший всего в 45 км от завода «Феррари» в Маранелло, в детстве был тифози. Однако в 2025 году он дебютировал в Формуле-1 за «Мерседес», подписав контракт с немецкой командой после звонка Тото Вольфа. В своём первом сезоне он трижды поднимался на подиум и занял седьмое место в личном зачёте, уступив семикратному чемпиону мира Льюису Хэмилтону шесть очков.

