Алексей Попов считает, что молодые гонщики справятся с новыми правилами не хуже Алонсо

Комментарии

Комментатор Формулы-1 Алексей Попов призвал не переоценивать преимущество опытных пилотов вроде Фернандо Алонсо из «Астон Мартин» над молодыми гонщиками в эпоху сложных гибридных систем.

«Все считают, что за счёт гениального опыта и мыслительного процесса Алонсо сможет лучше других всё рассчитать. Но я напомню: люди из поколения, которые всё время играют, — не хуже… То, что это зумер, не значит, что он в три раза уступает Алонсо. У них просто другой опыт. Если вы думаете, что Олли [Берман] не сможет в голове разложить круг и подумать, где сэкономить, а где выдать, — не надо недооценивать этих ребят.

Про [Исака] Хаджара, я читал такое: «Да что там, араб… Люди представляют какие-то банды, которые обувают пассажиров в парижском метро». Это же бытовой расизм. Ничего, что он дошёл до Формулы-1? Его папа — астрофизик, или кто там (Ясин Хаджар имеет докторскую степень по квантовой физике и работает старшим научным сотрудником отдела исследований и разработок в Технологическом университете Труа. — Прим. «Чемпионата»)… Поверьте, все эти ребята вполне в состоянии включить голову.

Да, у Алонсо есть преимущество опыта и хладнокровия, что, кстати, ему тоже отказывает иногда по ходу гонки не хуже, чем молодому. Но именно в эту эпоху, где нужно много параметров одновременно учитывать, я думаю, молодые справляются точно так же», — сказал Алексей в трансляции в своей группе «ВКонтакте».

